Vanessa Le Moigne : « C’est comme si ce “tais-toi” était normal »

En plus de s’offrir une nouvelle actualité, la finale de la CAN le 18 janvier dernier entre le Sénégal et le Maroc a aussi été marquée par un acharnement sur les réseaux sociaux envers la journaliste de beIN Sports Vanessa Le Moigne, 43 ans. Presque deux mois plus tard, elle a accepté de revenir sur le cyberharcèlement qu’elle a subi, les menaces de mort et de viol qu’elle a reçues, mais aussi sa place en tant que femme dans le journalisme de sport.

Deux mois après la finale de la CAN, comment te sens-tu ? Ça va, merci de poser la question. Je me sens bien, ça fait quelques semaines que je vis une câlinothérapie, des gens m’arrêtent dans la rue, dans les stades, pour me faire des câlins ou me glisser des petits mots d’encouragement. Le cyberharcèlement que j’ai subi, les insultes, les menaces, les menaces de mort, les menaces sur mes enfants… Ça a duré quatre jours jusqu’au moment où j’ai pris la parole sur mes réseaux sociaux pour dire « J’arrête ».

Tu as eu besoin de prendre du temps avant de prendre la parole en interview. Pourquoi ? Je voulais laisser passer le temps pour que l’algorithme laisse sortir les supporters, beaucoup trop passionnés, d’autres pays parce que ce n’est pas leur sujet. On ne vit pas le journalisme de la même façon, leur presse est différente. Mais pour ceux qui étaient en France, la majorité, c’est important pour moi de mettre en lumière ce sujet-là.…

Propos recueillis par Lucie Lemaire à Boulogne-Billancourt pour SOFOOT.com