Lama, Wiltord, Terrier… De nombreux anciens joueurs au Roazhon Park pour les 125 ans du Stade rennais

Tous devant Rennes-Metz ! Ce n’est pas l’affiche de Ligue 1 qui fera le plus saliver ce week-end, entre OL-Monaco et OM-Lille, mais ce sera un dimanche de fête au Roazhon Park pour conclure les célébrations des 125 ans du club breton après plusieurs ateliers et évènements étalés depuis l’été dernier.

Si le coup d’envoi de la rencontre face à la lanterne rouge est prévu à 17h15, les festivités vont durer tout le week-end. Le Roazhon Celtic Kop a prévu un cortège du centre-ville au stade en tout début d’après-midi, alors que le Stade rennais va mettre en place une fan zone géante au pied de la tribune Mordelles. Avec une idée en tête : faire défiler une centaine d’anciens joueurs invités et présents pour l’occasion.…

CG pour SOFOOT.com