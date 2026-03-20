Cette édition du Mondial n'a pas plu à Wayne Rooney, mais alors pas du tout

Pas très Waka Waka Eh Eh , le Rooney ? « Tu n’auras rien de pire qu’en Afrique du Sud » . Non, Rooney n’évoque pas ses performances lors du Mondial sud-africain de 2010 mais bien le tournoi en lui-même . Dans The Overlap , le podcast de Gary Neville, Wayne explique que, selon lui, cette édition était « la pire ». Tout ça alors qu’il avait encore ses cheveux !

On comprend sa frustration car, sur le terrain, les hommes de Fabio Capello ont galéré . Est-ce à cause des vuvuzelas ? Pour leur premier match, non. C’est plutôt une belle bourde de Robert Green qui permet aux États-Unis d’accrocher un nul. Les deux matchs suivants, ce n’est pas plus glorieux : 0-0 face à l’Algérie et une victoire 1-0 contre de valeureux slovènes pour arracher une deuxième place et sortir du groupe. En 8 e , ils se font sécher 4-1 par les Allemands – avec un but volé à Frank Lampard, certes – . Retour à Londres pour les Three Lions .…

EA pour SOFOOT.com