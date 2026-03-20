La liste de la Colombie pour affronter les Bleus

Une liste à l’accent français. La Fédération colombienne de football a publié, ce jeudi, la liste des joueurs retenus en vue des matchs amicaux de mars. Les Cafeteros se rendront aux États-Unis pour se mesurer à la Croatie puis à l’équipe de France, les 26 et 29 mars .

Convoqué par Néstor Lorenzo, le Nantais Deiver Machado n’est pas le seul visage connu par les fans de notre chère Ligue 1 . David Ospina, l’ancien gardien de l’OGC Nice répond à l’appel du pays à 37 ans. Après cinq petits mois à l’Olympique de Marseille , Luis Suárez s’est donné le droit de s’inviter dans le cercle des Colombiens passés par le championnat de France, à l’instar de Juan Quintero et ses 12 matchs de Ligue 1 sous les couleurs du Stade rennais .…

CT pour SOFOOT.com