Coach Vahid exhorte les supporters nantais à siffler ses joueurs

Pas de pitié. Malgré deux semaines sans match de Ligue 1, les Nantais ne chôment pas pour espérer se maintenir, aujourd’hui 17 e à deux points du barragiste auxerrois. Depuis l’arrivée de Vahid Halilhodžić sur le banc du FCN, plus question que les Canaris se fassent plumer.

Pas de victoire, pas de pitié

Si le tacticien cloue le bec de beaucoup avec ses méthodes tranchantes, il s’illustre aussi par ses discours clivants. Et ce vendredi matin à l’entraînement à deux jours du choc contre Strasbourg, le coach bosnien n’a pas manqué son tir .…

SW pour SOFOOT.com