 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coach Vahid exhorte les supporters nantais à siffler ses joueurs
information fournie par So Foot 20/03/2026 à 12:36

Coach Vahid exhorte les supporters nantais à siffler ses joueurs

Coach Vahid exhorte les supporters nantais à siffler ses joueurs

Pas de pitié. Malgré deux semaines sans match de Ligue 1, les Nantais ne chôment pas pour espérer se maintenir, aujourd’hui 17 e à deux points du barragiste auxerrois. Depuis l’arrivée de Vahid Halilhodžić sur le banc du FCN, plus question que les Canaris se fassent plumer.

Pas de victoire, pas de pitié

Si le tacticien cloue le bec de beaucoup avec ses méthodes tranchantes, il s’illustre aussi par ses discours clivants. Et ce vendredi matin à l’entraînement à deux jours du choc contre Strasbourg, le coach bosnien n’a pas manqué son tir .…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un supporter du Celta poignardé dans la nuit lyonnaise
    Un supporter du Celta poignardé dans la nuit lyonnaise
    information fournie par So Foot 20.03.2026 13:08 

    Lyon perdant sur tous les terrains. Après avoir éliminé l’OL ce jeudi, la fête a été de courte durée pour les fans du Celta de Vigo présents à Lyon. Quelques heures plus tard, dans le quartier de la Guillotière, un supporter du club galicien a été poignardé et ... Lire la suite

  • Lama, Wiltord, Terrier… De nombreux anciens joueurs au Roazhon Park pour les 125 ans du Stade rennais
    Lama, Wiltord, Terrier… De nombreux anciens joueurs au Roazhon Park pour les 125 ans du Stade rennais
    information fournie par So Foot 20.03.2026 12:51 

    Tous devant Rennes-Metz ! Ce n’est pas l’affiche de Ligue 1 qui fera le plus saliver ce week-end, entre OL-Monaco et OM-Lille, mais ce sera un dimanche de fête au Roazhon Park pour conclure les célébrations des 125 ans du club breton après plusieurs ateliers et ... Lire la suite

  • La liste de la Colombie pour affronter les Bleus
    La liste de la Colombie pour affronter les Bleus
    information fournie par So Foot 20.03.2026 12:38 

    Une liste à l’accent français. La Fédération colombienne de football a publié, ce jeudi, la liste des joueurs retenus en vue des matchs amicaux de mars. Les Cafeteros se rendront aux États-Unis pour se mesurer à la Croatie puis à l’équipe de France, les 26 et 29 ... Lire la suite

  • Cette édition du Mondial n'a pas plu à Wayne Rooney, mais alors pas du tout
    Cette édition du Mondial n'a pas plu à Wayne Rooney, mais alors pas du tout
    information fournie par So Foot 20.03.2026 12:28 

    Pas très Waka Waka Eh Eh , le Rooney ? « Tu n’auras rien de pire qu’en Afrique du Sud » . Non, Rooney n’évoque pas ses performances lors du Mondial sud-africain de 2010 mais bien le tournoi en lui-même . Dans The Overlap , le podcast de Gary Neville, Wayne explique ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank