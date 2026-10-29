Van Dijk revient sur le geste improbable d'Emegha

Imperturbable. Virgil van Dijk est revenu sur le geste absolument incompréhensible de son compatriote Emmanuel Emegha lors de la victoire de Liverpool face à Chelsea en EFL Cup.

Alors qu’ il n’avait pas disputé la moindre minute depuis le 3 mai dernier face à Toulouse lorsqu’il était encore Strasbourgeois, Emegha effectuait ses débuts ce mercredi avec les Blues . Une première durant laquelle il aura touché sept ballons, perdus cinq duels sur ses six et enfin raté son penalty lors de la séance de tirs au but. …

AP pour SOFOOT.com