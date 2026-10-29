Michael Carrick enterre la hache de guerre avec Bruno Fernandes

Union sacrée à United ? Resté sur le banc le week-end dernier face à Bournemouth après avoir ouvertement critiqué les choix tactiques de son entraîneur la semaine avant, lors de la débâcle mancunienne à Côme, Bruno Fernandes restera bien le capitaine de Manchester United . C’est Michael Carrick lui-même qui l’a annoncé ce jeudi, à deux jours d’un gros déplacement à Chelsea.

Sûrement une volonté de la part du coach mancunien, dont l’équipe traverse une véritable crise à tous les niveaux, de mobiliser ses principales forces avant ce choc, alors que Manchester reste sur huit matchs sans victoire toutes compétitions confondues. « Il est pleinement investi dans ce club de football ; il est pleinement investi dans l’amélioration des choses. Il n’y a absolument aucun problème à ce sujet » , a balayé l’ancien milieu de terrain des Red Devils en conférence de presse.…

TJ pour SOFOOT.com