« Infantino est un dictateur » : qui est Dr. Nyamsi, candidat à la présidence de FIFA ?

« Infantino est un dictateur » : qui est Dr. Nyamsi, candidat à la présidence de FIFA ?

Il veut faire tomber Gianni Infantino, promet une « FIFA Révolution » et annonce déjà sa future victoire. Le mercredi 28 octobre dernier, à Paris, Jean Crépin Soter Nyamsi a présenté son projet pour prendre les commandes du football mondial. Entre ambitions réformatrices, punchlines et problèmes de micro, portrait d’un candidat qui ne doute de rien, et certainement pas de lui.

Il est 10 heures passées ce mercredi et Dr. Jean Crépin Soter Nyamsi a déjà un problème de salle. Direction l’hôtel InterContinental des Champs-Élysées, à Paris, où le Camerounais a finalement installé sa conférence de presse, après une délocalisation de dernière minute depuis le Marriott voisin. Les journalistes arrivés à la première adresse ont été prévenus sur place par le personnel. Une fois au bon endroit, impossible de le rater : le visage du candidat s’affiche en grand sur les t-shirts de ses soutiens. Derrière lui, les diapositives défilent sans vraiment prévenir, le micro fait des siennes et la diffusion d’une vidéo vire au casse-tête. Pour un homme qui ambitionne de diriger la FIFA, l’entrée en matière manque presque de grâce.

Yeux cerclé de lunettes ovales, cravate rouge vif, Nyamsi n’est pas venu à Paris pour parler technique. Le 18 mars 2027, à Rabat, il entend bien succéder à Gianni Infantino. Son programme, baptisé « FIFA Révolution 2027 », promet notamment davantage de transparence, une meilleure redistribution des ressources et une plus grande autonomie des fédérations nationales. Des sujets sérieux pour un candidat qui ne manque ni d’assurance ni de formules. « Infantino est un dictateur » , lâche le docteur en sciences de l’information et la communication, avant de promettre que « le mandat d’Infantino n’aura pas lieu » . Le Suisse appréciera.…

Tous propos recueillis par AC.

Par Arthur Chanteclair, à Paris pour SOFOOT.com