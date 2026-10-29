La France prend la porte contre la Chine

Quel drôle hasard du calendrier ! Quelques jours après la polémique Kylian Mbappé-Mao Zedong, la France et la Chine se retrouvaient ce jeudi sur le rectangle vert en huitième de finale de la Coupe du monde U17 féminine. Les Bleuettes se sont inclinés aux tirs aux buts contre les Chinoises et quittent la compétition. Au bout du temps réglementaire, les deux équipes étaient toujours à 0-0. Ce match à élimination directe s’est donc joué lors des tirs aux but où les Chinoises se sont imposées 4-3.

La séance de tirs aux buts a eu raison des Françaises

Les Françaises ont mal commencé la séance puisque Léa Motyka a loupé la première tentative des Bleuettes. Côté Chine, Liu Yuchen est également passée à la faute. Alors qu’elle devait ramener les deux équipes à égalités ou précipiter l’élimination de la France, Lisa Mabilon a vu son tir au but arrêté par la muraille Niu Ziqi. Deuxième de leur poule, les joueuses de Peggy Provost rentrent déjà à la maison après cette défaite. …

MBC pour SOFOOT.com