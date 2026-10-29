Un U16 change de nationalité sportive après des commentaires racistes
Ou comment bêtement perdre un grand espoir. À seulement 15 ans, Essam Abdelhamid a dû prendre une décision qu’un joueur de cet âge là ne devrait même pas avoir à penser. Confronté à des commentaires racistes en Pologne, ce jeune milieu de terrain de l’académie du PSV a décidé de changer de nationalité sportive pour représenter la Belgique , où il vient d’être convoqué avec le groupe U16.
Ayant la triple nationalité polonaise-égyptienne-belge (il est né à Anvers), Abdelhamid représentera désormais les Diables Rouges, qui l’ont récemment approché et donc convaincu de changer sa nationalité sportive à un âge où ces questions ne sont normalement pas d’actualité.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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