Un U16 change de nationalité sportive après des commentaires racistes

Ou comment bêtement perdre un grand espoir. À seulement 15 ans, Essam Abdelhamid a dû prendre une décision qu’un joueur de cet âge là ne devrait même pas avoir à penser. Confronté à des commentaires racistes en Pologne, ce jeune milieu de terrain de l’académie du PSV a décidé de changer de nationalité sportive pour représenter la Belgique , où il vient d’être convoqué avec le groupe U16.

Ayant la triple nationalité polonaise-égyptienne-belge (il est né à Anvers), Abdelhamid représentera désormais les Diables Rouges, qui l’ont récemment approché et donc convaincu de changer sa nationalité sportive à un âge où ces questions ne sont normalement pas d’actualité.…

TJ pour SOFOOT.com