« Un but de playstation » – Parisiens et Lillois sous le charme après le bijou de Dembélé
information fournie par So Foot 16/01/2026 à 23:48

Le prix Puskas dès le 16 janvier ? Un bijou, quoi qu’il en soit. Alors que l’on jouait la 64 e minute de PSG-Lille, le Parc des Princes a eu droit à un véritable instant de magie . Servi plein axe à l’entrée de la surface, Ousmane Dembélé ne peut pas dégainer. Alors le n°10 parisien invente avec un lob génial qui surprend le grand Berke Özer. « Je voulais tirer en une touche mais je rate le contrôle. Je vois le défenseur venir sur moi donc je me mets sur mon pied gauche. Je vois le gardien avancé, j’ai tenté et ça m’a réussi , commentait l’intéressé, tout sourire au micro de Bein Sports après la rencontre. Il y en a quelques uns qui sont beaux mais celui-là est pas mal. »

MAIS QUEL BUT DE DEMBÉLÉ !!! Le Ballon d'Or nous offre un LOB GÉNIAL qui permet au PSG de doubler la mise contre le LOSC ! pic.twitter.com/UQ0qRzYevm…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
