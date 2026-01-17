Pocognoli refuse de baisser les bras malgré la terrible série de Monaco

Quatre à la suite. Dépassé par Lorient, l’AS Monaco a enchaîné un quatrième revers de rang , le septième en huit journées de Ligue 1 (à l’exception d’un succès face… au PSG). Une terrible série qui ne remet pas en cause la volonté de Sébastien Pocognoli , débarqué au chevet des Monégasques en octobre dernier. « Le mot d’ordre était de jouer avec du courage et du mental pour changer la dynamique. J’essaie de trouver des réponses aux questions que vous me posez semaine après semaine. Force est de constater que le moyen de pression sportive est réduit parce qu’on a un groupe réduit , a laconiquement commenté le technicien belge après la rencontre. La situation est due à beaucoup de facteurs, je vais être jugé par rapport à cette période difficile, mais aussi sur comment je vais la gérer. Il va falloir analyser calmement. Je vais continuer à pousser et soutenir mes joueurs, même si on attend plus de certains. Baisser les bras ne serait pas une solution. »

Le Real pour se relancer ?

Une dynamique particulièrement inquiétante, alors que les hommes de la Principauté ont rendez-vous à Madrid pour défier le Real , ce mardi soir. Un choc décisif pour leur avenir en Ligue des champions . « Ce n’est pas la meilleure manière de préparer ce match, mais on a déjà prouvé qu’on pouvait se sublimer dans de grandes soirées, même si c’est un paramètre que je n’aime pas » , a poursuivi Pocognoli, attristé de voir ses joueurs choisir leurs matchs. Avant de jouer clairement sur la fibre de la fierté pour espérer faire tomber Kylian Mbappé et consorts : « Jouer ce match est une opportunité de défendre les couleurs du club, mais aussi pour les carrières des joueurs. » …

