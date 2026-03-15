Valentin Rongier se verrait déjà bien entraîneur

Pas le temps de Rongier son frein. Avant d’affronter Lille avec Rennes en clôture de la 26e journée de Ligue 1 ce dimanche soir (coup d’envoi à 20h45), Valentin Rongier a accordé un entretien au quotidien L’Equipe , dans lequel il évoque, à 31 ans, son après-carrière, à laquelle il « pense de plus en plus », même s’il espère qu’il lui reste encore « de belles années » devant lui. Une chose est sûre, le capitaine du Stade rennais restera dans l’ « écosystème » du foot. Comme directeur sportif ou comme entraîneur : « Ma femme me dit : tu es fait pour être coach », avoue-t-il.

Même s’il est encore trop tôt pour y penser concrètement, Rongier a pris les devants en préparant le Certificate Football Management , une formation FIFA dispensée en anglai s : « C’est pour apprendre vraiment les bases de tous les métiers dans l’industrie foot. De la stratégie, du management, comment protéger les joueurs, l’aspect financier… […] On est une quarantaine de joueurs à la faire. Je crois que ça donne accès à l’équivalent d’une licence, et derrière on peut avoir l’équivalent d’un master », explique-t-il.…

JD pour SOFOOT.com