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Valentin Rongier se verrait déjà bien entraîneur
information fournie par So Foot 15/03/2026 à 12:07

Valentin Rongier se verrait déjà bien entraîneur

Valentin Rongier se verrait déjà bien entraîneur

Pas le temps de Rongier son frein. Avant d’affronter Lille avec Rennes en clôture de la 26e journée de Ligue 1 ce dimanche soir (coup d’envoi à 20h45), Valentin Rongier a accordé un entretien au quotidien L’Equipe , dans lequel il évoque, à 31 ans, son après-carrière, à laquelle il « pense de plus en plus », même s’il espère qu’il lui reste encore « de belles années » devant lui. Une chose est sûre, le capitaine du Stade rennais restera dans l’ « écosystème » du foot. Comme directeur sportif ou comme entraîneur : «  Ma femme me dit : tu es fait pour être coach », avoue-t-il.

Même s’il est encore trop tôt pour y penser concrètement, Rongier a pris les devants en préparant le Certificate Football Management , une formation FIFA dispensée en anglai s : « C’est pour apprendre vraiment les bases de tous les métiers dans l’industrie foot. De la stratégie, du management, comment protéger les joueurs, l’aspect financier… […] On est une quarantaine de joueurs à la faire. Je crois que ça donne accès à l’équivalent d’une licence, et derrière on peut avoir l’équivalent d’un master », explique-t-il.…

JD pour SOFOOT.com

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