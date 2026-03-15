Les dernières joueuses iraniennes réfugiées en Australie retirent leur demande d’asile

La pression s’accentue. Quelques jours après qu’une partie des joueuses de la sélection nationale iranienne a profité de la Coupe d’Asie des Nations pour faire défection et se réfugier en Australie, le ministre de l’Intérieur Tony Burke informait que le groupe avait dû déménager en urgence après que l’ une de leur coéquipière, qui était revenue sur sa décision de demander l’asile dans le pays océanien, avait révélé aux autorités iraniennes le lieu – tenu secret – de leur séjour .

Ce samedi, deux autres joueuses ont également fait volte-face et rejoint le reste du groupe, actuellement en transit en Malaisie , où il attend que la situation aérienne se débloque pour rentrer au pays. Elles étaient accompagnées d’une membre du staff technique qui, selon une activiste iranienne établie en Australie, servait de « taupe » du régime au sein de la résidence.…

JD pour SOFOOT.com