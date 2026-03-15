Jules Koundé a bien vibré avec le XV de France

Fashion victime et fan boy. Blessé aux ischio-jambiers, Jules Koundé a manqué les deux derniers matchs du FC Barcelone et ne pourra pas affronter le Séville FC ce dimanche dans le cadre de la 28 e journée de Liga. Pour se consoler, le défenseur français s’est offert un samedi soir devant sa télé à regarder la dernière journée du Tournoi des 6 nations de rugby. Comme tous les supporters des Bleus (et/ou haters de l’Angleterre), il a passé une très bonne soirée.

Connexion bordelaise

Originaire de Bordeaux et formé aux Girondins, Koundé porte sa ville natale dans son cœur puisque côté ballon ovale, il est un supporter affirmé de l’Union Bordeaux-Bègles (UBB), dont deux représentants se sont particulièrement illustré ce samedi soir face à l’Angleterre : Louis Bielle-Biarrey d’abord. Auteur de quatre essais, l’ailier du XV de France « inévitable » , dixit Koundé, a été le grand artisan de la victoire des Bleus.…

JD pour SOFOOT.com