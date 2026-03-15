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La Finalissima menacée ?
information fournie par So Foot 15/03/2026 à 13:26

La Finalissima menacée ?

La Finalissima menacée ?

Une question d’équité ? Prévue à l’origine le 27 mars prochain à Doha, la Finalissima qui opposera l’Argentine (championne d’Amérique du Sud) et l’Espagne (championne d’Europe) a été reprogrammée au Stade Santiago Bernabeu de Madrid, en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Problème : l’Argentine ne l’entend pas de cette oreille et pose un ultimatum. Selon TYC, elle exige que la rencontre se joue le 31 mars sur terrain neutre, sans quoi elle refusera de participer.…

JD pour SOFOOT.com

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