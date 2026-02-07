Valentin Rongier réagit à la mise à l'écart de Brice Samba

Le capitaine parle de son vice-capitaine. Enfin, surtout d’un homme puni. Après la défaite contre l’OM en Coupe de France, lors de laquelle il avait le brassard, Brice Samba a été mis à l’écart par Habib Beye, qui a fait comprendre que le choix n’était pas seulement sportif et que le gardien rennais n’avait pas respecté l’institution, selon les mots du technicien.

Cela n’a rien changé pour Rennes, battu par Lens ce samedi après-midi (3-1), avec une faute du main du jeune Mathys Silistrie sur le troisième but signé Allan Saint-Maximin.…

CG, à Bollaert pour SOFOOT.com