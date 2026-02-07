Lyon continue sa folle série et monte sur le podium
Nantes 0-1 Lyon
But : Sulc (25 e ) pour Lyon
Expulsion : Endrick (60 e ) …
Paris FC 0-3 Paris Saint-Germain Buts : Kanjinga (14 e et 34 e ) et Leuchter (28 e sp ) pour le PSG L’équipe féminine du Paris Saint-Germain a vengé l’équipe masculine, éliminée par son colocataire parisien en Coupe de France, en roulant sur le Paris FC à Charléty ... Lire la suite
Double champion d’Europe en titre, le Portugal ne fera pas le trois à la suite à l’Euro de Futsal. La faute à une défaite en finale contre l’Espagne (5-3) à Ljubljana (Slovénie). Les Espagnols ne peuvent pas compter sur Lamine Yamal en futsal mais ils n’en ont ... Lire la suite
Saint-Étienne 1-0 Montpellier But : Le Cardinal (77 e ) pour Sainté Son dernier match sur un banc remontait au 3 juin 2023 et une victoire avec Toulouse sur la pelouse de Monaco (1-2), quelques jours après un sacre en Coupe de France avec ce même Téfécé. Et visiblement, ... Lire la suite
Bye Beye ? Comme à l’automne dernier, le Stade rennais et Habib Beye ont mis leurs doigts dans la crise, qui ne devrait pas s’arranger après la nouvelle défaite contre Lens, ce samedi. L’entraîneur rennais se sent-il encore capable de remettre son équipe sur de ... Lire la suite
