L'Espagne s'offre un nouveau titre européen

Double champion d’Europe en titre, le Portugal ne fera pas le trois à la suite à l’Euro de Futsal. La faute à une défaite en finale contre l’Espagne (5-3) à Ljubljana (Slovénie). Les Espagnols ne peuvent pas compter sur Lamine Yamal en futsal mais ils n’en ont pas besoin puisqu’ils ont, eux aussi, leur joyau du FC Barcelone : Antonio Perez . Auteur d’un triplé, le joueur de 25 ans remporte donc son premier trophée européen avec la Roja .

🏆🇪🇸🎉🥳 ¡¡SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, SIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, SIIIIIIIIIIIIIIIII SOOOOOOOMOOOOOOS CAAAAAAMPEEEEEOOOOONEEEES DE EEEEEUUUUROOOPAAAAA!! Lo hemos conseguido, la octava ha llegado...ESPAÑA HA VUELTO. 🆚🇵🇹-🇪🇸 | 3-5 | 40' 📺 @la2_tve #OctavaGloria | #FutsalEuro pic.twitter.com/e4FvvMxFyT…

SO pour SOFOOT.com