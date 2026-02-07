Première réussie pour Philippe Montanier avec Saint-Étienne

Saint-Étienne 1-0 Montpellier

But : Le Cardinal (77 e ) pour Sainté

Son dernier match sur un banc remontait au 3 juin 2023 et une victoire avec Toulouse sur la pelouse de Monaco (1-2), quelques jours après un sacre en Coupe de France avec ce même Téfécé. Et visiblement, le coaching c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas. La preuve avec cette victoire de Saint-Étienne contre Montpellier (1-0) à Geoffroy-Guichard pour la première sur le banc des Verts de Philippe Montanier, venu remplacer Eirik Horneland. Une rencontre marquée par un bel hommage à Jean-Louis Gasset, passé par les deux clubs.…

SO pour SOFOOT.com