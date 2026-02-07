 Aller au contenu principal
Habib Beye a « la passion de continuer » au Stade renais
information fournie par So Foot 07/02/2026 à 21:44

Bye Beye ? Comme à l’automne dernier, le Stade rennais et Habib Beye ont mis leurs doigts dans la crise, qui ne devrait pas s’arranger après la nouvelle défaite contre Lens, ce samedi.

L’entraîneur rennais se sent-il encore capable de remettre son équipe sur de bons rails ? « J’ai la passion aujourd’hui de continuer et de considérer que dans ces moments-là, il faut s’accrocher. Et que c’est justement là qu’il faut montrer du caractère, a-t-il répondu en conférence de presse. À partir du moment où la situation du club est difficile en termes de résultat, il faut avoir de la force. On a essayé de démontrer ça ce soir. Il faudra s’accrocher et ne pas baisser les bras. »…

CG, à Bollaert pour SOFOOT.com

