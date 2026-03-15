Valentin Rongier : « Il y a des regrets »

Il y a de quoi. Suite au revers du Stade rennais face à Lille ce dimanche soir (1-2), le capitaine de l’équipe bretonne, qui restait sur quatre victoires consécutives, Valentin Rongier, n’avait évidemment pas la banane au micro de Ligue 1+ : « Il y a toujours des regrets parce qu’on jouait contre un adversaire direct et on avait l’occasion de les mettre à 5 points et de réaliser un très bon coup. Maintenant, au vu de la prestation, il faut que l’on soit lucide aussi. »

🎙️ "Il y a des regrets parce qu'on avait l'occasion de les mettre à 5 points." Valentin Rongier regrette d'avoir relancé un concurrent direct 🥊#SRFCLOSC pic.twitter.com/T0DHUmDRKs…

TM pour SOFOOT.com