Valentin Rongier : « Il y a des regrets »
Il y a de quoi. Suite au revers du Stade rennais face à Lille ce dimanche soir (1-2), le capitaine de l’équipe bretonne, qui restait sur quatre victoires consécutives, Valentin Rongier, n’avait évidemment pas la banane au micro de Ligue 1+ : « Il y a toujours des regrets parce qu’on jouait contre un adversaire direct et on avait l’occasion de les mettre à 5 points et de réaliser un très bon coup. Maintenant, au vu de la prestation, il faut que l’on soit lucide aussi. »
🎙️ "Il y a des regrets parce qu'on avait l'occasion de les mettre à 5 points." Valentin Rongier regrette d'avoir relancé un concurrent direct 🥊#SRFCLOSC pic.twitter.com/T0DHUmDRKs…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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