Matias Fernandez-Pardo : « On savait que ça allait tourner en notre faveur »

Jeunes et ambitieux. Logiquement élu homme du match après sa prestation XXL face à Rennes ce dimanche soir (1-2) , Matias Fernandez-Pardo s’est présenté en zone mixte ce dimanche après le succès des Nordistes. Questionné sur sa prestation individuelle (un but et une passe décisive) , l’ailier lillois n’a pas botté en touche : « Oui ça peut être un match référence, a pointé le numéro 7 des Dogues. Après , j’ai toujours confiance en moi, je sais que ça allait tourner parce que dernièrement, j’avais quelques occasions et j’ai eu un peu de malchance, on va dire. Mais le plus important, c’est la victoire et ça a vraiment été un travail collectif aujourd’hui, donc on est contents. […] On sait qu’on était beaucoup critiqués dernièrement mais on était toujours soudés, tous ensemble, et on savait que ça allait tourner en notre faveur. »

Une semaine décisive pour les Dogues

Après avoir expliqué s’être inspiré de la célébration d’Anelka pour fêter son but ce soir, Fernandez-Pardo, qui a le choix entre l’Espagne, le Portugal et la Belgique pour la sélection nationale, a tenu à rappeler que la semaine à venir allait être décisive pour les Lillois : « C’est sûr que ça peut être le tournant de notre saison jeudi et dimanche. Si on va chercher cette qualification et qu’on arrive à chercher une victoire à Marseille, je pense qu’on peut être très dangereux pour la suite. » …

TM pour SOFOOT.com