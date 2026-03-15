Jean-Michel Aulas derrière les Verts aux élections municipales

Directement qualifié pour la Ligue des champions. J ean-Michel Aulas se classerait second au premier tour des élections municipales de la ville de Lyon selon les premières estimations . L’ancien président de l’Olympique lyonnais (de 1987 à 2023) est visiblement devancé par le maire sortant écologiste Grégory Doucet. Selon les estimations d’Ipsos, le candidat de la gauche hors LFI vire en tête avec près de deux points d’écart avec JMA (37,3% contre 35,4%) selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Une petite gifle

Si les deux candidats sont au coude-à-coude, c’est une petite gifle pour l’ex-patron de l’OL. Les sondages estimaient que ce dernier allait récolter 40% des suffrages au premier tour quand son adversaire principal peinait à dépasser les 30% d’estimations de votes . Dans cette équation, il ne faut pas oublier la candidate LFI Anäis Belouassa-Cherifi, qualifiée au second tour avec 10,9%, qui pourrait participer à une triangulaire.…

TM pour SOFOOT.com