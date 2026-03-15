 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Claude Puel à propos d’Elye Wahi : « Il a besoin qu’on l’aime »
information fournie par So Foot 15/03/2026 à 22:44

Claude Puel à propos d’Elye Wahi : « Il a besoin qu’on l’aime »

Claude Puel à propos d’Elye Wahi : « Il a besoin qu’on l’aime »

Câlinothérapie. À la suite du succès précieux de Nice sur la pelouse d’Angers samedi, Claude Puel a tiré son chapeau à Elye Wahi . L’entraîneur des Aiglons a lâché quelques mots doux sur son attaquant : « Il a besoin qu’on l’aime, tout simplement. Bien qu’on soit dans la difficulté, il a trouvé à Nice un cadre pour s’exprimer. Son entrée a fait la différence. Ç’a été le monsieur plus . »

La machine est relancée ?

Absent depuis trois rencontres à cause d’une blessure à la malléole, l’ex-attaquant de l’Eintracht Francfort, où il n’aura marqué qu’un but en 25 matchs, a effectué une entrée décisive face aux Angevins. Lors des 30 dernières minutes, il a d’abord effectué une passe décisive pour Melvin Bard avant de marquer un sublime lob de près de 30 mètres. Arrivé au mercato hivernal en prêt, le joueur de 23 ans, qui pourrait disputer la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire, a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en neuf matchs.

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Matias Fernandez-Pardo : « On savait que ça allait tourner en notre faveur »
    Matias Fernandez-Pardo : « On savait que ça allait tourner en notre faveur »
    information fournie par So Foot 15.03.2026 23:43 

    Jeunes et ambitieux. Logiquement élu homme du match après sa prestation XXL face à Rennes ce dimanche soir (1-2) , Matias Fernandez-Pardo s’est présenté en zone mixte ce dimanche après le succès des Nordistes. Questionné sur sa prestation individuelle (un but et ... Lire la suite

  • Valentin Rongier : « Il y a des regrets »
    Valentin Rongier : « Il y a des regrets »
    information fournie par So Foot 15.03.2026 23:19 

    Il y a de quoi. Suite au revers du Stade rennais face à Lille ce dimanche soir (1-2), le capitaine de l’équipe bretonne, qui restait sur quatre victoires consécutives, Valentin Rongier, n’avait évidemment pas la banane au micro de Ligue 1+ : « Il y a toujours des ... Lire la suite

  • Bruno Fernandes s'offre un nouveau record avec Manchester United
    Bruno Fernandes s'offre un nouveau record avec Manchester United
    information fournie par So Foot 15.03.2026 22:47 

    David contre Bruno. En ajoutant deux passes décisives supplémentaires ce dimanche après-midi à son palmarès, Bruno Fernandes a établi un nouveau record avec Manchester United . 16 - Bruno Fernandes now has 16 assists in the Premier League this season; the most ... Lire la suite

  • Jean-Michel Aulas derrière les Verts aux élections municipales
    Jean-Michel Aulas derrière les Verts aux élections municipales
    information fournie par So Foot 15.03.2026 22:46 

    Directement qualifié pour la Ligue des champions. J ean-Michel Aulas se classerait second au premier tour des élections municipales de la ville de Lyon selon les premières estimations . L’ancien président de l’Olympique lyonnais (de 1987 à 2023) est visiblement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank