Claude Puel à propos d’Elye Wahi : « Il a besoin qu’on l’aime »

Câlinothérapie. À la suite du succès précieux de Nice sur la pelouse d’Angers samedi, Claude Puel a tiré son chapeau à Elye Wahi . L’entraîneur des Aiglons a lâché quelques mots doux sur son attaquant : « Il a besoin qu’on l’aime, tout simplement. Bien qu’on soit dans la difficulté, il a trouvé à Nice un cadre pour s’exprimer. Son entrée a fait la différence. Ç’a été le monsieur plus . »

La machine est relancée ?

Absent depuis trois rencontres à cause d’une blessure à la malléole, l’ex-attaquant de l’Eintracht Francfort, où il n’aura marqué qu’un but en 25 matchs, a effectué une entrée décisive face aux Angevins. Lors des 30 dernières minutes, il a d’abord effectué une passe décisive pour Melvin Bard avant de marquer un sublime lob de près de 30 mètres. Arrivé au mercato hivernal en prêt, le joueur de 23 ans, qui pourrait disputer la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire, a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en neuf matchs. …

TM pour SOFOOT.com