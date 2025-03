Valentin Rongier affiche l’état d’esprit conquérant des Marseillais avant le Classique

Irréprochable Valentin

Le milieu de terrain — et accessoirement défenseur — de l’OM Valentin Rongier était présent ce vendredi pour la conférence de presse d’avant-Classique (dimanche 16 mars). Outsiders complètement assumés, les Marseillais montent à Paris pour encu… avec l’envie de s’afficher sous leur meilleur jour : « Il faut qu’on montre le visage de l’OM, conquérant, qui aime avoir la possession. Le coach nous l’a dit : il préfère que ça se fasse avec notre volonté et notre manière », analyse Rongier, qui jure que l’objectif de son équipe n’est de « mettre le bus », mais plutôt d’essayer de « jouer notre jeu ». Sa ns être Madame Soleil, le natif de Mâcon s’attend d’ores et déjà à un PSG qui obligera son adversaire « à défendre en bloc, mais ce n’est pas un problème, on sait le faire ! » …

RA pour SOFOOT.com