Valentin Guichard : « Ce n’est pas étonnant que pas mal d’entraîneurs soient célibataires »

Valentin Guichard : « Ce n’est pas étonnant que pas mal d’entraîneurs soient célibataires »

À 35 ans, Valentin Guichard est le plus jeune entraîneur des trois premières divisions nationales. Si sa Berrichonne a vécu une première partie de saison aux résultats en dents de scie, la patte de l’ancienne figure de Jura Sud se fait de plus en plus sentir. Ça méritait bien un échange de début d’année pour découvrir cette curiosité des bancs français.

Que fait un entraîneur de haut niveau pendant ses vacances ?

Il essaie de donner du temps à sa famille, ses proches. C’est ce que j’ai fait, avec pas mal de kilomètres parcourus. J’ai aussi tenté de couper un petit peu avec le foot et le téléphone, même si, en réalité, on ne coupe jamais, car c’est une addiction et qu’il y a quand même un mercato potentiellement agité à préparer. On dort quand même un peu plus que quand on est en compétition et j’ai senti à la reprise que j’avais un peu plus de peps.…

Propos recueillis par Maxime Brigand pour SOFOOT.com