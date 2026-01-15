 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valentin Guichard : « Ce n’est pas étonnant que pas mal d’entraîneurs soient célibataires »
information fournie par So Foot 15/01/2026 à 19:05

Valentin Guichard : « Ce n’est pas étonnant que pas mal d’entraîneurs soient célibataires »

Valentin Guichard : « Ce n’est pas étonnant que pas mal d’entraîneurs soient célibataires »

À 35 ans, Valentin Guichard est le plus jeune entraîneur des trois premières divisions nationales. Si sa Berrichonne a vécu une première partie de saison aux résultats en dents de scie, la patte de l’ancienne figure de Jura Sud se fait de plus en plus sentir. Ça méritait bien un échange de début d’année pour découvrir cette curiosité des bancs français.

Que fait un entraîneur de haut niveau pendant ses vacances ?

Il essaie de donner du temps à sa famille, ses proches. C’est ce que j’ai fait, avec pas mal de kilomètres parcourus. J’ai aussi tenté de couper un petit peu avec le foot et le téléphone, même si, en réalité, on ne coupe jamais, car c’est une addiction et qu’il y a quand même un mercato potentiellement agité à préparer. On dort quand même un peu plus que quand on est en compétition et j’ai senti à la reprise que j’avais un peu plus de peps.…

Propos recueillis par Maxime Brigand pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Futsal : la France rattrapée sur le fil par la Belgique, un nouveau recordman de sélections chez les Bleus
    Futsal : la France rattrapée sur le fil par la Belgique, un nouveau recordman de sélections chez les Bleus
    information fournie par So Foot 15.01.2026 23:43 

    Une fête des voisins sans seum, c’est quand même chouette ! Les Bleus ont offert du spectacle par moments, mais se sont fait rejoindre dans la dernière minute par une Belgique accrocheuse (5-5) lors d’un match amical ce jeudi au stade Pierre-de-Coubertin. Une fin ... Lire la suite

  • Le Barça ne se plante pas face au Racing de Santander en Copa del Rey
    Le Barça ne se plante pas face au Racing de Santander en Copa del Rey
    information fournie par So Foot 15.01.2026 23:17 

    Racing de Santander 0-2 FC Barcelone Buts : Torres (66 e ) & Yamal (90 e +6) pour les Blaugranas Cette fois, pas d’exploit. Au lendemain de l’élimination du Real Madrid face à l’ogre Albacete (3-2) en huitièmes de finale de la Copa del Rey, le FC Barcelone

  • Milan braque Côme grâce à ses Français
    Milan braque Côme grâce à ses Français
    information fournie par So Foot 15.01.2026 22:44 

    Côme 1-3 AC Milan Buts : Kempf (10 e ) pour les Lariani // Nkunku (SP, 45 e +1) et Rabiot (55 e & 88 e ) pour les Rossoneri Milan peut remercier l’Hexagone d’exister. Ce jeudi soir face à Côme, l’AC Milan a réalisé un joli hold-up en décrochant les trois points ... Lire la suite

  • La tribune d'Auteuil partiellement fermée pour PSG-Lille
    La tribune d'Auteuil partiellement fermée pour PSG-Lille
    information fournie par So Foot 15.01.2026 22:16 

    Pour la réception de Lille, vendredi soir au Parc des Princes, une partie de la tribune Auteuil restera orpheline de ses habitués . La commission de discipline de la LFP a tranché ce mercredi en prononçant une fermeture partielle de la tribune pour un match ferme ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank