 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Imbroglio autour de la situation de Kelly Gago à Everton
information fournie par So Foot 16/01/2026 à 09:34

Imbroglio autour de la situation de Kelly Gago à Everton

Imbroglio autour de la situation de Kelly Gago à Everton

Le Paris Saint-Germain va devoir prendre son mal en patience. Selon les informations de L’Equipe , Kelly Gago a vu son transfert au PSG bloqué par Everton , alors que le club anglais s’était engagé à lui laisser un bon de sortie pour quitter les Toffees cet hiver.

Mal être et promesses non tenues

Malgré la prolongation de son contrat jusqu’en 2028 en juin dernier, l’internationale française souhaite revenir en France pour des raisons personnelles et disposerait d’une offre du PSG . Mais tout aurait changé dans l’esprit de la joueuse après un incident survenu à l’entraînement en août dernier où la joueuse a quitté l’entraînement en larmes. Malgré cet évènement, Gago avait repris la saison avec Everton où elle a inscrit quatre buts cette saison. Tout de même atteinte psychologiquement, la joueuse et ses représentants ont sollicité l’aide de l’UNFP et de la FIFPRO pour tenter de trouver une issue à cette impasse et a fini par pouvoir s’entretenir avec un médecin du club en début de semaine, alors qu’ Everton ne lui aurait jusqu’alors pas apporté d’aide psychologique , selon nos informations.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • On peut désormais jouer au ballon dans les rues de Los Angeles
    On peut désormais jouer au ballon dans les rues de Los Angeles
    information fournie par So Foot 16.01.2026 09:18 

    Dribbler, ce crime passionnel… Alors qu’ une loi datant de 1945 interdisait la pratique du football dans certaines rues et dans certains espaces publics à Los Angeles , un comité composé de 14 membres a voté ce mardi 13 janvier son abrogation selon les informations ... Lire la suite

  • Futsal : la France rattrapée sur le fil par la Belgique, un nouveau recordman de sélections chez les Bleus
    Futsal : la France rattrapée sur le fil par la Belgique, un nouveau recordman de sélections chez les Bleus
    information fournie par So Foot 15.01.2026 23:43 

    Une fête des voisins sans seum, c’est quand même chouette ! Les Bleus ont offert du spectacle par moments, mais se sont fait rejoindre dans la dernière minute par une Belgique accrocheuse (5-5) lors d’un match amical ce jeudi au stade Pierre-de-Coubertin. Une fin ... Lire la suite

  • Le Barça ne se plante pas face au Racing de Santander en Copa del Rey
    Le Barça ne se plante pas face au Racing de Santander en Copa del Rey
    information fournie par So Foot 15.01.2026 23:17 

    Racing de Santander 0-2 FC Barcelone Buts : Torres (66 e ) & Yamal (90 e +6) pour les Blaugranas Cette fois, pas d’exploit. Au lendemain de l’élimination du Real Madrid face à l’ogre Albacete (3-2) en huitièmes de finale de la Copa del Rey, le FC Barcelone

  • Milan braque Côme grâce à ses Français
    Milan braque Côme grâce à ses Français
    information fournie par So Foot 15.01.2026 22:44 

    Côme 1-3 AC Milan Buts : Kempf (10 e ) pour les Lariani // Nkunku (SP, 45 e +1) et Rabiot (55 e & 88 e ) pour les Rossoneri Milan peut remercier l’Hexagone d’exister. Ce jeudi soir face à Côme, l’AC Milan a réalisé un joli hold-up en décrochant les trois points ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank