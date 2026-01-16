L'avenir de Pierre-Emile Højbjerg enfin fixé ?

Des rumeurs évaporées. L’agent de Pierre-Émile Højbjerg, Luca Puccinelli, a répondu à Fabrizio Romano sur l’avenir de son joueur et ses volontés lors de ce mercato d’hiver. Bonne nouvelle pour les dirigeants olympiens et Roberto De Zerbi, le capitaine de la sélection danoise devrait bien rester en Provence malgré les sollicitations de la Juventus.

« Pierre est concentré à 100% sur Marseille » , a assuré l’agent au journaliste italien. « Il souhaite rester, donner le meilleur de lui-même pour l’OM et se concentre pleinement sur le projet marseillais. Il veut accomplir de grandes choses à l’OM » , a-t-il assuré. Vice-capitaine du club olympien, Højberg est un rouage essentiel du milieu marseillais et homme de confiance de De Zerbi, il aura fort à faire pour tenter de remporter un titre avec les Phocéens, son contrat court jusqu’au 30 juin 2028 .…

LB pour SOFOOT.com