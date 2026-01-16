Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
L'OL Lyonnes prolonge une de ses pépites
information fournie par So Foot•16/01/2026 à 10:13
L'OL Lyonnes prolonge une de ses pépites
Dans les pas de Wendie. Après sa grande première brassard au bras contre Lens en championnat mercredi soir (1-0),
Alice Sombath a prolongé son contrat avec l’OL Lyonnes jusqu’en 2027
.
L'interview d'Alice Sombath après sa prolongation. 💬🤗…
Gourmand et croquant ! Selon des informations publiées par Le Monde , Gianni Infantino n’a pas chômé pour s’enrichir. En effet, les revenus du président de la FIFA sont passés de 1,28 million d’euros en 2016, années de son élection, à 5,27 million d’euros en 2024 ...
Lire la suite
Le club de la Louve montre les crocs. Dans la lutte pour la course au titre en Serie A, l’AS Roma a officialisé ce vendredi l’arrivée d’un nouveau renfort offensif en la personne de Donyell Malen . L’attaquant néerlandais débarque en prêt en provenance d’Aston ...
Lire la suite
Des rumeurs évaporées. L’agent de Pierre-Émile Højbjerg, Luca Puccinelli, a répondu à Fabrizio Romano sur l’avenir de son joueur et ses volontés lors de ce mercato d’hiver. Bonne nouvelle pour les dirigeants olympiens et Roberto De Zerbi, le capitaine de la sélection ...
Lire la suite
Le Paris Saint-Germain va devoir prendre son mal en patience. Selon les informations de L’Equipe , Kelly Gago a vu son transfert au PSG bloqué par Everton , alors que le club anglais s’était engagé à lui laisser un bon de sortie pour quitter les Toffees cet hiver. ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer