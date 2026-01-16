 Aller au contenu principal
L'OL Lyonnes prolonge une de ses pépites
information fournie par So Foot 16/01/2026 à 10:13

Dans les pas de Wendie. Après sa grande première brassard au bras contre Lens en championnat mercredi soir (1-0), Alice Sombath a prolongé son contrat avec l’OL Lyonnes jusqu’en 2027 .

L'interview d'Alice Sombath après sa prolongation. 💬🤗…

LB pour SOFOOT.com

