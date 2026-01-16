On peut désormais jouer au ballon dans les rues de Los Angeles

Dribbler, ce crime passionnel… Alors qu’ une loi datant de 1945 interdisait la pratique du football dans certaines rues et dans certains espaces publics à Los Angeles , un comité composé de 14 membres a voté ce mardi 13 janvier son abrogation selon les informations de L’Équipe . Voilà qui est tout de même mieux pour une ville qui s’apprête à accueillir la prochaine Coupe du monde, non ?

Une amende et de la prison pour avoir tapé dans un ballon

Comme le rapporte NBC Los Angeles , cet article 56.16 du code municipal promulguait ceci : « Il est interdit de jouer au ballon ou à tout autre jeu sportif avec un ballon ou un ballon de football , ou de lancer, projeter, tirer ou décharger des pierres, des plombs, des balles, des flèches ou tout autre projectile dans, au-dessus, à travers, le long ou sur toute rue ou trottoir ou dans tout parc public, sauf dans les parties de ceux-ci aménagées à cet effet. » Toute personne prise à déroger cette loi était passible d’une amende de 1000 dollars et d’une peine de prison de 6 mois. Cher payé pour un petit pont.…

SW pour SOFOOT.com