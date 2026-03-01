Valentín Carboni de nouveau victime d'une grave blessure au genou

La loi des séries. Selon le média argentin TyC Sports , l’ancien joueur de l’OM, Valentín Carboni a de nouveau été victime d’une blessure au ligament croisé.

La deuxième en 18 mois

Arrivé du côté de la cité phocéenne avec l’étiquette de crack absolu, seulement prêté par l’Inter lors de la saison 2024-2025, son aventure en Provence avait pris fin prématurément en février 2025 après que le joueur de 20 ans ne se soit rompu le ligament croisé du genou gauche lors d’un entraînement avec l’Argentine.…

LB pour SOFOOT.com