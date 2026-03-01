Coup dur pour le Barça avant le match retour contre l'Atlético

Coup dur pour le Barça avant le match retour contre l'Atlético

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent. Balayé 4 à 0 au match aller sur la pelouse du Metropolitano, le FC Barcelone est dans l’obligation d’effectuer une remontada afin de poursuivre l’aventure en finale. Ce sera toutefois sans son attaquant star, Robert Lewandowski forfait pour la rencontre .

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧 𝗠𝗘̀𝗗𝗜𝗖 ‼️ El jugador del primer equip Robert Lewandowski va rebre un traumatisme en el partit d’ahir contra el Villarreal. Les proves realitzades avui han diagnosticat una fractura òssia a la cara interna de l’òrbita de l’ull esquerre. El jugador serà… pic.twitter.com/XJqlUqGXdY…

LB pour SOFOOT.com