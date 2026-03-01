Au bout du suspense, l'AC Milan s'impose contre Cremonese et conserve son invincibilité à l'extérieur
Cremonese 0-2 AC Milan
Buts : Pavlović (90 e ), Leão (90 e +4) pour les Rossoneri
Coaching gagnant. Battu à San Siro par Parme le week-end dernier (0-1), l’AC Milan devait se relancer sur la pelouse de la Cremonese pour espérer rester dans la lutte pour le Scudetto. Les Rossoneri n’ont pas failli, tout en conservant leur invincibilité à l’extérieur, et ont ramené les trois points grâce aux réalisations dans le temps additionnel de Strahinja Pavlović et Rafael Leão (0-2).…
