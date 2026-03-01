 Aller au contenu principal
Habib Beye a tranché pour le capitanat
information fournie par So Foot 01/03/2026 à 14:52

Ohé ohé capitaine abandonné. Alors que la question a agité toute la sphère marseillaise ces dernières heures après les déclarations de Habib Beye en conférence de presse samedi, Leonardo Balerdi ne sera pas le capitaine olympien face à Lyon ce dimanche soir, selon La Provence .

Pierre-Emile Højbjerg dans les starting-blocks

« On a eu une réflexion, mais on a beaucoup de leaders dans cette équipe. Le leadership doit être incarné dans ce club et doit rayonner sur les autres. Vous verrez lors du match. Ce leadership est important pour moi, Leo est un joueur important dans cette équipe » , a expliqué Beye en conférence de presse samedi. Suspendu face à Brest (2-0) et blessé face à Strasbourg (2-2), Balerdi ne récupèrera pas son brassard ce dimanche soir , même s’il est parfaitement apte à jouer la rencontre. Pierre-Emile Højbjerg, capitaine lors de la dernière rencontre devrait être conforté dans ce rôle selon le quotidien provençal.…

LB pour SOFOOT.com

