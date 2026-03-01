Les clubs de Premier League mécontents de la sortie du rapport de l'UEFA

Mauvaise gestion oui, mais chut. Plusieurs clubs anglais , cités dans le rapport de l’UEFA présenté jeudi par son directeur exécutif, Andrea Traverso, lors du sommet « Business of Football » organisé par le Financial Times, sont mécontents de ne pas avoir été informé de la publication du rapport selon The Guardian .

Chelsea, Aston Villa et Tottenham épinglés

Dans ce rapport, l’UEFA a notamment pointé la perte record avant impôts de 355 millions de livres sterling enregistrée par Chelsea la saison dernière, tout comme Tottenham et Aston Villa qui ont subi des pertes également importantes. Une divulgation d’informations qui a agité les débats entre les représentants de la Premier League lors du tirage au sort de la Ligue des champions vendredi à Nyon et l’UEFA qui aurait manqué à son devoir d’information .…

LB pour SOFOOT.com