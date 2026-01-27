Valentin Barco est fâché contre Strasbourg

Pas content, pas content. Suspendu pour la réception du PSG ce dimanche, Valentin Barco est surtout furieux contre son propre club, qu’il accuse de ne pas l’avoir mis en garde.

Mercredi dernier, la commission de discipline a acté une première sanction : « un match ferme de suspension par révocation du sursis » , applicable à partir de ce mardi, après un rouge à Lens. « Et il ne fallait pas qu’il prenne de carton sur les dix matchs suivants », avait précisé Kader Mangane dans le quotidien Les DNA , le 21 janvier.…

CM pour SOFOOT.com