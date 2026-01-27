Un club de D2 allemande passe d'un Strasbourgeois à un autre

Un Strasbourgeois échangé contre un autre. Le Racing Club de Strasbourg a annoncé ce mardi le départ de son milieu de terrain Rabby Nzingoula, prêté à Nuremberg .

Le joueur de 20 ans est prêté jusqu’à la fin de la saison au club allemand de deuxième division, qui disposera ensuite d’une option d’achat. La situation a quelque chose d’ironique, puisque le besoin de renfort au milieu de terrain du FC Nuremberg est né du retour anticipé de prêt de Pape Demba Diop… décidé par Strasbourg.…

JE pour SOFOOT.com