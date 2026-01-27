La sortie étonnante d'un officiel de la CAF sur l'histoire des serviettes
Tout ça pour un torchon. Objet le plus surveillé de la finale Maroc–Sénégal, la fameuse serviette du gardien a fini par provoquer une sortie officielle de la CAF. Interrogé par Canal+ sur les vols répétés observés pendant la CAN, Olivier Safari Kabene, directeur de la commission d’arbitrage, a tenté d’apporter une clarification… pour le moins bancale.
« La serviette n’est pas un équipement du joueur ou du gardien , a-t-il d’abord affirmé. Lorsqu’un gardien s’accompagne d’une serviette, cela doit être de manière très sportive et avec plus de fair-play. » Et d’ajouter, sans citer de base réglementaire précise : « Dès lors que cela commence à créer ou à influencer le jeu, cette serviette doit être loin de l’espace de jeu. » …
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer