La sortie étonnante d'un officiel de la CAF sur l'histoire des serviettes
information fournie par So Foot 27/01/2026 à 11:21

Tout ça pour un torchon. Objet le plus surveillé de la finale Maroc–Sénégal, la fameuse serviette du gardien a fini par provoquer une sortie officielle de la CAF. Interrogé par Canal+ sur les vols répétés observés pendant la CAN, Olivier Safari Kabene, directeur de la commission d’arbitrage, a tenté d’apporter une clarification… pour le moins bancale.

« La serviette n’est pas un équipement du joueur ou du gardien , a-t-il d’abord affirmé. Lorsqu’un gardien s’accompagne d’une serviette, cela doit être de manière très sportive et avec plus de fair-play. » Et d’ajouter, sans citer de base réglementaire précise : « Dès lors que cela commence à créer ou à influencer le jeu, cette serviette doit être loin de l’espace de jeu. »

MH pour SOFOOT.com

