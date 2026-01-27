 Aller au contenu principal
Pour Ángel Di María, Cristiano Ronaldo c’est le travail et Lionel Messi c’est le talent
27/01/2026

Oh, ça faisait longtemps ! Alors, qui est le plus fort entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ? L’éternelle question des deux dernières décennies est encore posée en 2026, les deux extra-terrestres devenus dinosaures étant encore et toujours en activité.

Le maté de Messi

Dans un entretien accordé à AS , publié ce mardi, Ángel Di María s’est exprimé au sujet de la comparaison des deux légendes du ballon rond. « Cristiano Ronaldo était un homme de travail acharné et d’efforts constants pour devenir numéro un, explique l’actuel joueur de Rosario Central. Mais Messi, qui buvait du maté dans les vestiaires, a montré plus tard qu’il avait un don de Dieu pour être le meilleur. »

SW pour SOFOOT.com

