Un groupe de personnalités du football exhorte Infantino à condamner la répression meurtrière en Iran

Quand le football sort de son terrain. En Iran, des figures du jeu ont décidé de ne plus se taire, avec notamment Ali Karimi en fer de lance . L’ancien milieu du Bayern Munich et de la sélection iranienne (127 capes) fait partie d’un groupe de personnalités du football qui a adressé une lettre ouverte à Gianni Infantino , exhortant la FIFA à condamner les meurtres, arrestations et menaces visant des footballeurs dans le pays.

Adressée aussi aux présidents des plus de 200 fédérations membres de la FIFA, la lettre est signée par Karimi, trois anciens internationaux, un entraîneur, un arbitre et plusieurs journalistes sportifs. Le texte évoque un « mouvement national, populaire et civique » confronté à une « répression systématique » , dénonçant des actes relevant de « crimes contre l’humanité et de crimes de guerre ». …

CM pour SOFOOT.com