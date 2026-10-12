Valenciennes vire son entraîneur après une victoire 13-0

Il partira sur un record. Valenciennes a annoncé ce lundi avoir limogé Pierre Blois de son poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle . Le club nordiste venait de remporter son premier tour de Coupe de France 13-0 contre le CS Habarcq, qui évolue en D1. Un score synonyme de record pour le club, qui n’avait jamais remporté un match avec un aussi gros écart de toute son histoire.

Un début de saison trop fragile

Cependant, cette victoire n’a pas suffi au board valenciennois. Une inquiétante 15 e place après 9 journées de Ligue 3 , et c’est la tête du coach qui tombe. C’est via un communiqué de la direction que son départ a été annoncé : « Pierre Blois s’est vu retirer la responsabilité de l’équipe première à compter de ce lundi 12 octobre. » …

LT pour SOFOOT.com