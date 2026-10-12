L'Europe a le sens du but, la Serie A un peu moins

L'Europe a le sens du but, la Serie A un peu moins

La saison est bien lancée, et les premiers écarts entre championnats se font sentir. Que ce soit en Allemagne, en France, en Espagne, en Angleterre ou en Italie, les filets ne tremblent pas à la même fréquence . Malgré des rencontres moins ennuyeuses que les saisons passées, la Serie A garde la plus faible moyenne de buts par équipe depuis le début de la saison , avec 8,25 pions plantés par club. Et ce, malgré le premier 0-0 de la saison intervenu seulement ce samedi, entre la Roma et Côme.

Mais à ce jeu là, c’est la Liga qui s’amuse avec, en moyenne, 11,75 buts par équipe depuis le début du championnat. Suivent la Bundesliga avec 9,5 buts par équipe puis la Ligue 1, où chaque écurie a plantée 8,72 pions en moyenne. Outre-Manche, la moyenne pointe à 8,6 buts par collectif.…

AC pour SOFOOT.com