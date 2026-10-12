Loïs Openda blessé, l’OL déplore l’arbitrage face à Lens

Lyon sort les crocs pour son attaquant. L’OL a communiqué ce lundi sur la blessure de son attaquant belge Loïs Openda, sorti blessé à l’heure de jeu lors de la défaite face au RC Lens (2-1). L’ancien attaquant du RB Leipzig souffre d’une fissure au péroné de la jambe droite et sera absent au moins un mois. et devrait être tenu à l’écart pour les grosses échéances rhodaniennes face au PSG, Crystal Palace ou encore la Real Sociedad en Ligue Europa.

Mais que fait la police ?

Le coupable est tout trouvé pour Lyon, qui en profite pour tacler l’arbitrage de la rencontre. Certainement frustrés par la blessure de leur attaquant, les dirigeants lyonnais n’ont pas manqué de déplorer l’impunité supposément octroyée par le corps arbitral à l’égard des Lensois vendredi . « Cette blessure intervient au terme d’une rencontre durant laquelle Loïs Openda a subi des fautes répétées dès les premières minutes, pour une seule sanction disciplinaire. L’Olympique lyonnais déplore le traitement subi par son attaquant et considère qu’il n’a pas bénéficié de la protection nécessaire, jusqu’au choc qui l’éloigne aujourd’hui des terrains » a fustigé le communiqué lyonnais. Loïs Openda n’a visiblement pas été épargné par ses anciens coéquipiers, lui qui était passé par le club artésien lors de la saison 2022-2023 .…

MB pour SOFOOT.com