Olivier Giroud impatient de faire son retour à l’Emirates Stadium

He’s back in town. À la veille du déplacement du LOSC à Londres pour affronter Arsenal en Ligue des champions, un certain Olivier Giroud s’est exprimé au micro du club, revenant notamment sur ses années sous le maillot des Gunners .

« Ça va être chargé en émotion »

Après y avoir évolué cinq saisons et demie, y avoir planté 105 buts et délivré 38 passes décisives, l’ex-international français revient donc dans l’antre du club dans lequel il a disputé le plus de matchs : l’Emirates Stadium. Un stade lui évoquant naturellement une certaine nostalgie : « L’Emirates, c’est un régal de jouer sur ce terrain, la pelouse est magnifique, le stade est superbe, j’ai même eu droit à ma chanson (sur Hey Jude des Beatles) , donc oui, ça va être chargé en émotion. » …

AP pour SOFOOT.com