Adidas et Lionel Messi misent sur les 10 futures stars du ballon rond

Elle a le nez creux, La Pulga ? Une nouvelle fois, Lionel Messi dévoile, avec son partenaire de toujours Adidas, la liste des 10 pépites qui domineront le football mondial dans le futur . Vous pouvez vous en douter, mais aucune d’elles ne portera de chaussures Nike, Puma ou encore On, la nouvelle marque portée par Kylian Mbappé.

7 joueurs et 3 joueuses plébiscités

Dans cette liste, Messi rassemble l’Argentin Tomás Aranda , qui porte les couleurs de Boca Juniors, le Turc Can Uzun de l’Eintracht Francfort, le crack mexicain Gilberto Mora de Tijuana, le jeune Gunner Max Dowman , l’Américain Zavier Gozo , joueur de Crystal Palace, l’Espagnol Jesús Rodríguez de Côme et le Néerlandais Kees Smit de l’AZ Alkmaar. Pour les joueuses, on a droit à l’Anglaise Chloe Sarwie , qui joue pour Chelsea, la Brésilienne Giovanna Waksman , à l’OL Lyonnes, et l’Allemande Lotta Wrede de Hambourg.…

LT pour SOFOOT.com