 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valbuena explique pourquoi l'OM n'arrive pas à gagner un titre
information fournie par So Foot 04/02/2026 à 14:08

Valbuena explique pourquoi l'OM n'arrive pas à gagner un titre

Valbuena explique pourquoi l'OM n'arrive pas à gagner un titre

Let them cook . Ancienne figure de l’Olympique de Marseille et témoin privilégié de ses montagnes russes émotionnelles, Mathieu Valbuena pense avoir identifié l’un des maux chroniques du club phocéen. Invité sur RMC , celui qui joue désormais en D2 grecque, s’est livré à une analyse pour expliquer l’absence de titre depuis 2012.

La faute aux journalistes

Selon lui, le problème ne se situe pas uniquement sur le terrain, mais autour : « Il faut pointer du doigt les journalistes. Quand j’entends dire que l’OM peut gagner le titre en novembre ou en décembre… Il faut les laisser tranquille », affirme Valbuena, pointant directement la responsabilité de la pression médiatique. Trop vite emballés après une bonne série , les journalistes alimenteraient l’euphorie des supporters, avant que la réalité sportive ne provoque un retour de flamme quasi systématique.…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank