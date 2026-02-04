Valbuena explique pourquoi l'OM n'arrive pas à gagner un titre

Let them cook . Ancienne figure de l’Olympique de Marseille et témoin privilégié de ses montagnes russes émotionnelles, Mathieu Valbuena pense avoir identifié l’un des maux chroniques du club phocéen. Invité sur RMC , celui qui joue désormais en D2 grecque, s’est livré à une analyse pour expliquer l’absence de titre depuis 2012.

La faute aux journalistes

Selon lui, le problème ne se situe pas uniquement sur le terrain, mais autour : « Il faut pointer du doigt les journalistes. Quand j’entends dire que l’OM peut gagner le titre en novembre ou en décembre… Il faut les laisser tranquille », affirme Valbuena, pointant directement la responsabilité de la pression médiatique. Trop vite emballés après une bonne série , les journalistes alimenteraient l’euphorie des supporters, avant que la réalité sportive ne provoque un retour de flamme quasi systématique.…

