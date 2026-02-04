Les fumigènes bientôt autorisés en Belgique ?

Un dossier qui brûle. Les fumigènes bientôt autorisés en Belgique ? Pas encore, mais, selon Het Laatste Nieuws , le ministre belge de la Sécurité et de l’Intérieur Bernard Quintin (Mouvement Réformateur) soutient le lancement d’un projet pilote ayant pour but d’ autoriser les appareils pyrotechniques dans les stades du Plat Pays.

De manière encadrée bien sûr, il ne faut pas déconner. « Il n’est pas question de transformer nos stades en monastères. Le football doit rester une fête », explique le ministre. L’usage de la pyrotechnie sera délimitée dans des zones et à des moments précis. Premièrement testé dans auprès de quelques clubs, ce projet vise, à terme, à faire de la pyrotechnie « une partie durable d’une expérience de stade sécurisée » .…

EA pour SOFOOT.com