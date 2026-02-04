L'auteur présumé du jet de pétard sur le gardien de la Cremonese a été arrêté

Le nuage de fumée se dissipe. L’auteur présumé du jet de pétard ayant blessé Emil Audero lors de Cremonese-Inter (0-2) a été interpellé. Selon la Gazzetta dello Sport , le suspect arrêté mardi est un supporter des Nerazzurri âgé de 19 ans, lié à la mouvance ultra. Ce sont les images de vidéosurveillance qui ont permis de l’identifier, deux jours après les faits.

Supporters inderdits de déplacement

Ce dimanche, en début de seconde période, un pétard lancé depuis la tribune a touché le gardien indonésien à la jambe, provoquant une interruption de près de trois minutes. « Un bruit assourdissant, comme si on m’avait frappé l’oreille avec un marteau, j’avais du mal à entendre quoi que ce soit , avait raconté le portier à la Gazzetta . J’ai alors vu une coupure sur ma jambe droite, mon short déchiré, et j’ai senti une brûlure très vive. » …

