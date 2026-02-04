Le PSG, l’OM et l’ASSE parmi les équipes les plus joueuses au monde

Le PSG, l’OM et l’ASSE parmi les équipes les plus joueuses au monde

La France, cette terre de jeu. Ce mercredi, en coopération avec son partenaire Impect, l’Observatoire du football CIES a présenté dans sa 532ᵉ lettre hebdomadaire son classement mondial des équipes les plus joueuses.

Les quatre critères utilisés pour l’analyse sont la proximité des passes (plus elles sont courtes, mieux c’est), le rythme des passes en phase de possession , la durée des possessions , le pourcentage de ballons reçus dans le tiers adverse au sol (sous le genou).…

JE pour SOFOOT.com