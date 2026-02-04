 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le PSG, l’OM et l’ASSE parmi les équipes les plus joueuses au monde
information fournie par So Foot 04/02/2026 à 14:32

Le PSG, l’OM et l’ASSE parmi les équipes les plus joueuses au monde

Le PSG, l’OM et l’ASSE parmi les équipes les plus joueuses au monde

La France, cette terre de jeu. Ce mercredi, en coopération avec son partenaire Impect, l’Observatoire du football CIES a présenté dans sa 532ᵉ lettre hebdomadaire son classement mondial des équipes les plus joueuses.

Les quatre critères utilisés pour l’analyse sont la proximité des passes (plus elles sont courtes, mieux c’est), le rythme des passes en phase de possession , la durée des possessions , le pourcentage de ballons reçus dans le tiers adverse au sol (sous le genou).…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank